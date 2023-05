Padre habría intentado matar a su hija con raticida por celos contra su esposa

La Paz

Un padre, de 50 años, habría intentado matar a su hija. de 4 años, con raticida por celos contra su esposa. Según relato la madre de la pequeña el hombre la amenazó con darle el veneno y luego quitarse la vida si ella no llegaba a su casa.

"Me amenazó, me ha dicho que si no regresaba en 10 minutos se iba a matar y también a mi hija le iba dar raticida. Yo me he asustado no me quería pasar con mi hija, se lo quería llevar", expresó la mamá.