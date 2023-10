"Para no desperdiciar la carne": Sorprenden a un hombre con un jaguar sin vida

Santa Cruz

Un hombre cargaba en brazos a un jaguar sin vida y fue trasladado hasta la policía acusado de biocidio.

El dueño de una haciendo denunció que esta persona cazó al felino y que después intentaba llevárselo cargando en hombros.

El hombre acusado fue llevado hasta la Policía de Guarayos por el mismo dueño de la hacienda, junto al jaguar. El acusado admitió que intentaba llevarse el felino pero negó que él lo haya matado. Señaló que su padre encontró muerto al animal y que le pidió llevárselo a casa para "no desperdiciar la carne".

"Yo no lo maté, me lo encontré ahí, yo lo estaba llevando a mi casa para no desperdiciar la carne. Mi papá lo encontró y me dijo que me lo lleve, yo no lo maté" aseguró la persona acusada, antes de ingresar a instalaciones de la policía.