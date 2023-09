"Perseguido por la víctima": Policía casi chocó y se dio a la fuga a gran velocidad

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un oficial de la Policía, en presunto estado etílico, casi impactó con un vehículo particular y de forma inmediata se dio a la fuga. Tras el hecho, el implicado escapó del lugar, pero fue perseguido por varios kilómetros.

De acuerdo a la denuncia del conductor, el hecho se registró este domingo cerca al mediodía, a la altura del kilómetro 12 de la avenida Blanco Galindo. En las imágenes se puede ver al policía con su uniforme, que pasa casi rozando al motorizado.

“Fílmale a ese borracho (…) ¡Estás borracho, c… para! ¡Paco maricón!”, gritó el conductor afectado. “¡Estas manejando en zigzag, detente!”, le dice la acompañante, quien graba toda la persecución.

Según las primeras versiones, el uniformado manejaba su vehículo color blanco de forma imprudente, que luego de casi chocar a un motorizado en la vía al occidente, trató de ser interceptado sin éxito.

“¡Esto lo voy a subir ahorita, maricón! Puedes ocasionar un accidente”, se escucha en el audio del video del denunciante.

Desde la Unidad de Tránsito no quisieron dar declaraciones del uniformado que fue perseguido por un conductor, aseguraron que, para brindar un informe de lo ocurrido, el conductor que persiguió al oficial debió sentar una denuncia formal.

Pese a la existencia de los videos, no quisieron referirse al tema, recordemos que el conductor denunció que casi fue impactado. La persecución que realizó fue desde el kilómetro 12 de la avenida Blanco Galindo hasta el km. 8 de la Capitán Víctor Ustariz, tras varios intentos de detenerlo el efectivo se dio a la fuga a gran velocidad.

"Uno de los vehículos comenzó a manejar en zigzag, haciendo ademanes tratando de pasar. Atentando contra todas las personas que estábamos manejando, casi me choca, motivo por el cual me acercó. El oficial me sacó la mano para mostrarme su grado, tenía toda la cara totalmente transformada. Entonces le digo a mi acompañante que empiece a filmar (...) Se dobló por el semáforo del kilómetro 8, a mano derecha y se entra por la avenida Capitán Víctor Ustariz, son más de 5 kilómetros que realice la persecución", contó a la Red Uno.