“Que no se pierda la esperanza”: continúa la búsqueda de aeronave caída en Cochabamba

La incertidumbre duele, pero la esperanza se mantiene viva. Tras la caída de la aeronave en Cochabamba, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, envió un mensaje que resuena en medio de la angustia: “no se pierda la esperanza”.

Las horas pasan y la búsqueda continúa, mientras equipos de la Fuerza Aérea Boliviana sobrevuelan la zona donde se presume que cayó la aeronave, intentando llegar hasta el punto exacto.

Dos vidas en el aire… y una espera en tierra

En el avión viajaban los pilotos Carlos Moyano y Julio Sardán, cuyos nombres hoy concentran la atención y la preocupación de sus familias, colegas y de todo un país que sigue el caso minuto a minuto.

Cada dato, cada movimiento de los equipos de rescate, mantiene encendida una posibilidad.

Un mensaje en medio de la angustia

En su informe, el ministro no solo explicó lo ocurrido, también dejó un mensaje cargado de humanidad:

“Lo que yo pido a la población y a la familia es que no se pierda la esperanza”.

Sus palabras llegan en un momento crítico, cuando la incertidumbre pesa, pero aún no hay certezas definitivas.

Búsqueda contra el tiempo

Aviones y helicópteros recorren la zona señalada por los últimos registros, en una carrera silenciosa contra el tiempo.

Cada minuto cuenta. Cada señal puede marcar la diferencia.

Más allá de la hipótesis

Aunque se maneja la posibilidad de una despresurización que habría dejado sin oxígeno a la tripulación, las autoridades insisten en que la investigación continúa.

Pero, más allá de las causas, hoy la atención está puesta en algo más urgente: encontrarlos.

Una espera que une

Mientras avanzan los operativos, la historia deja de ser solo un hecho aeronáutico y se convierte en una historia humana: la de una familia que espera, la de equipos que buscan y la de un país que acompaña.

Porque en medio de la incertidumbre, la esperanza es lo último que se pierde.

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