Rescate de película: Recuperan al can "Roko", su familia se enfrentó a delincuentes

Santa Cruz, Bolivia

A través de redes sociales y del Ojo Ciudadano de la Red Uno, una familia pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrar a “Roko” un perro de la raza bulldog francés de color negro, el cual fue robado de la avenida Piraí.

El hecho se registró hace unos días cuando delincuentes que operaban a bordo de un automóvil color plomo se lo llevaron. La familia dejó salir al can de su casa, por tan sólo unos minutos el pasado lunes 30 de octubre, eso bastó para que los malhechores lo secuestraran.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los antisociales se llevan a la mascota, donde se observa cuando lo suben a un motorizado para huir con rumbo incierto.

Los dueños desesperados iniciaron con su búsqueda, refirieron que “Roko” es tímido y nervioso, por lo que siempre busca estar junto con su familia humana. Gracias a que la imagen fue difundida, una llamada anónima alertó sobre el paradero del can.

“Roko” estaba siendo ofertado por Bs. 800 en redes sociales, al ver esta situación y la nula ayuda de la policía, con la colaboración de los vecinos lograron su rescate, lo sacaron del lugar donde estaba retenido.

“Gracias a la ayuda de todos, es que mi perro regresó (…) Me llamaron para decirme donde estaba mi animalito, fue mi yerno con otros acompañantes para rescatar a Roko. Donde estaba era un nido de ladrones, fue un combate (…) La policía no quiso ayudarnos, nos dijeron que eso no les competía”, relató Jorge.