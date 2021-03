Su hijo muere y advierte sobre el efecto colateral del COVID-19 en niños y adolescentes

Cuando los médicos dijeron a Lorena Navarrete que su hijo padecía de Síndrome Inflamatorio Multisistémico, ya era tarde para el joven de 16 años, quien falleció poco después. Pese a trabajar en el sector de la salud, la habitante de la sureña ciudad de Puerto Montt desconocía el origen del dolor muscular y cansancio de su hijo, que arrojó reiteradamente negativo en las pesquisas por coronavirus.

Pero el síndrome, conocido como PIMS por sus siglas en inglés, suele aparecer entre dos y seis semanas después de la infección, incluso en cuadros asintomáticos de COVID-19.

"Trabajando en salud, no había escuchado el Síndrome Inflamatorio (...) no quiero que la muerte del Emilio sea en vano y que esto se sepa con el fin de que a otros papás no les pase lo mismo", agregó.