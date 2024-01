“Trató de moverse, pero lo sujetamos”: El relato de uno de los testigos de la muerte del soldado

Santa Cruz, Bolivia

Salió a la luz la declaración de uno de los testigos de la muerte del soldado E. Veizaga, que perdió la vida en el regimiento militar de San Matías, uno de sus camaradas dijo que se trató de una tortura.

Según la declaración, poco después la victima empezó a convulsionar y no podía soltarse de sus camaradas quienes habrían recibido la orden de agarrarlo.

“En ese tiempo convulsionó y grito como unas tres veces, él gritaba diciendo ‘he cambiado he cambiado’, (…) tocó el clarín y yo quería irme, pero el sargento me decía agárralo bien, ahí noté que estaba agonizando, y como tocó el clarín yo me levanté y agarré mi morral para irme a desayunar”, añade el relato.