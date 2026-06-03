¿Tu inquilino dejó de pagar? Un abogado explica cuándo procede el desalojo

El incumplimiento en el pago de alquileres y la negativa de algunos inquilinos a abandonar inmuebles ha puesto nuevamente en debate los mecanismos legales disponibles para propietarios en Bolivia.

El abogado David Méndez explicó los procedimientos que establece la normativa vigente y advirtió que cualquier acción fuera del marco judicial puede generar consecuencias legales para el arrendador.

Según el jurista, la figura de mora se configura cuando existe un incumplimiento sostenido en el pago del alquiler. “La ley establece que tiene que existir la mora ya ejecutada. Para que exista una mora tienen que existir tres meses seguidos o continuos de no pago del alquiler”, señaló.

En ese sentido, indicó que el propietario debe notificar formalmente al inquilino para exigir el cumplimiento del pago. “Vos tenés que hacer conocer esto a un inquilino, ponerlo a derecho para solicitarle el cumplimiento del pago. En caso de la omisión a este pago, ya se abre la oportunidad de iniciar un cobro por la vía judicial y un desalojo”, explicó.

Méndez fue enfático al remarcar que no es legal tomar acciones directas como cambiar cerraduras o impedir el ingreso al inmueble.

El abogado también destacó la importancia de los contratos de alquiler como base de la relación entre propietario e inquilino, ya que permiten establecer condiciones claras y facilitan eventuales procesos judiciales.

Asimismo, recordó que el propietario debe cumplir con obligaciones formales como la emisión de facturas. “Tiene que recibir una factura el inquilino porque es una prestación. El propietario tiene que estar inscrito en Impuestos Nacionales para emitir factura”, indicó.

Respecto a la duración de un proceso de desalojo, Méndez señaló que depende de la documentación existente. “Si tenés contrato y factura, los procesos te duran aproximadamente un mes. Si no hay esos respaldos, puede tardar un poco más porque hay que demostrar la relación y el incumplimiento”, explicó.

En términos generales, estimó que un propietario puede enfrentar entre uno y cuatro meses de proceso judicial, además de los tres meses previos de mora, lo que implica que el inquilino puede permanecer en el inmueble durante un periodo prolongado mientras se resuelve el caso.

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