Viceministro Aguilera: “Cuñada boliviana de Marset tiene vehículos circulando en Santa Cruz”

El viceministro del Interior, Jhonny Aguilera, confirmó a QNMP que solicitarán la extradición de la esposa de Diego Nicolás Marset, Emilia Cristina M.R., cuñada de Sebastián Marset, a quien se la identifica como parte de la organización criminal liderada por el narcotraficante uruguayo, prófugo de la justicia.

Aguilera aseguró que la mujer de 22 años, de nacionalidad boliviana, se encuentra en estado de gravidez, es decir que recién dio a luz, y es investigada por legitimación de ganancias ilícitas, debido a que aparece como propietaria de dos vehículos de alta gama que circulan en Santa Cruz de la Sierra.

Aguilera argumentó y mostró fotografías desde su teléfono celular de dos motorizados: una vagoneta color blanco con placa de control 6269 BFP y otra vagoneta 6246 Ford color beige. Según la autoridad de gobierno, los bienes que tiene Emilia Cristina no guardan relación con los ingresos que ella declara.

“Esta señora tiene que venir a rendir cuentas ante la justicia boliviana”, sentenció.

El viceministro Aguilera, dijo que Diego Marset es buscado en Bolivia, por uso de instrumento falsificado vinculado al narcotráfico. Según Aguilera, empleaba 3 cédulas de identidad falsas; tiene notificación roja de Interpol en Paraguay y es buscado por la operación A Ultranza.

Por su parte, Santiago Moratorio, abogado de Diego Marset, hermano del capo uruguayo, aseguró que es imposible la extradición de su defendido por tener ciudadanía brasileña, por lo tanto, tendría que ser juzgado por la justicia brasileña. El jurista negó las acusaciones en contra de Diego Nicolás, vinculado a su hermano mayor Sebastián.

“Es totalmente falso, lo único que tienen es que el hermano le regaló un auto, nunca estuvo implicado en los negocios de su hermano”, dijo.

La periodista brasileña Carla Burgoa, quien cubrió el operativo de captura de Diego Nicolás Marset, dijo que tenía sello rojo en Paraguay desde febrero de 2022 y que había ido al condominio de lujo en Foz Iguazú donde se encontraba su esposa para presenciar el nacimiento de su hijo. Ambos fueron detenidos por la Policía Federal y actualmente se encuentran en el Estado de Paraná.

Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay, señaló que su país intensifica la búsqueda en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, porque se entiende que en ese lugar también pueden estar otros miembros de la familia.

Riera recordó que Diego Nicolás Marset Alba tiene una orden de captura en Paraguay por la operación A Ultranza Py y una alerta roja de Interpol, y por eso será extraditado. Según el ministro paraguayo, la investigación sobre el clan Marset indica que “parecería ser que es de ese tipo de operaciones que involucra a toda la familia”. En particular sobre el medio hermano señaló que “lo usan de testaferro, creo que no tiene ni 22 años, difícil creer que él se pueda autosostenerse en ese lugar, así que no sería raro que estuviera el resto de la familia”, apuntó en rueda de prensa.