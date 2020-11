VIDEO: Christian Nodal y Ángela Aguilar le cantan al desamor

Cargando...

México

Las frases del nuevo tema “Dime como quieres” que han lanzado los heredero de la música mexicana Christian Nodal y Ángela Aguilar sin duda alguna comulgan con lo que dicen en el tema ambos interpretes.

Por un lado, Nodal considera que a veces las personas tienen una idea errada de él y quizá hasta piensan que es poco accesible o hasta intolerante, algo que niega, pues dice le gusta ser más reservado y menos extrovertido.

“No me gusta estar tan expuesto, a todos en las redes les gusta mostrar su vida y yo soy mas aburrido, a mi me gusta estar mas relajado, en mi casa, viendo películas, con mi mujer, todo tranquilo, con mi familia, siempre he sido así, nunca he sido de las personas que expone mucho su vida y quizá por eso seguramente algunas personas piensan que soy mamón o que me creo un chingo y la verdad es que no soy así”, comentó Nodal en una entrevista.

Por su parte Ángela detalló que al igual que ella canta en el tema, no es una tonta y aunque apenas tiene 17 años, su familia y la vida la ha enseñado a protegerse de aquellos que han querido de alguna manera lastimarla.

“No soy tonta y nunca lo he sido. La vida me ha enseñado a protegerme de las palabras de las personas y a cuidarme de la gente que me subestima, uno se equivoca a veces y lo acepto y aprendo de eso, pero siempre trato de alejarme de la gente negativa”, señaló.

En el tema estrenado este viernes, Nodal una vez más vuelve al desamor, temas con el que se siente más cómodo a la hora de escribir y componer y aunque en este momento tiene una relación con la cantante Belinda, de quien dice estar enamorado, eso no le impide componer sobre rupturas amorosas.

“Para mi es fácil componer de desamor, en mi vida creo que solo he escrito dos canciones sobre amor porque yo soy muy entregado y apasionado, así que cuando estoy escribiendo una letra de amor soy muy autocrítico y me pasa que creo que derramó mucha miel y no me gusta. Me gustaría ser como Joan Sebastian que escribía canciones de amor bien buenas. A mí me encantaría poder escribir así de bien como Joan, pero se que lo mío lo mío, mi fuerte es escribir sobre desamor y no tiene que ver con las cosas que vivo en mi vida”, añadió.