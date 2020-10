VIDEO: Danna Paola y Sebastián Yatra complacen pedido de sus fans

Cargando...

México

La premiación de un programa muy reconocido en México que celebra 10 año de locura y diversión, contará con presentaciones estelares, y una de ellas estará a cargo de Danna Paola y Sebastián Yatra, quienes interpretarán en vivo el éxito "No Bailes Sola" que armaron este año desde el confinamiento.

Esta presentación es para Danna Paola muy importante porque es la primera vez que estará en este evento con un proyecto que viene de su regreso a la música, y de canciones que ella escribió.

“Es algo creado 100% para este evento y para mí es una oportunidad gigante, aparte de que estoy nominada, entonces me emociona un montón, y como siempre habrá mucho slime”, expresó Danna Paola.

Tanto para ella como para Yatra, el público juvenil es muy importante, ya que ha impulsado sus trayectorias desde el inicio.

“Son parte vital de mi carrera, no sólo porque son muchos mis seguidores jóvenes sino porque me dan vitalidad, me dan alegría, emoción, ganas de dar un buen ejemplo. Veo a todos estos chicos con sueños e ilusiones y quiero magnificarlos, y que se den cuenta de que todo eso es posible con buena energía, buena actitud, mirando las cosas con la perspectiva correcta y con verdad siempre. Eso es lo que más me emociona de estos premios y compartirlos con ellos”, destacó el colombiano.