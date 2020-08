VÍDEO: Párroco brasileño desea la muerte de los fieles que no acuden a misa durante la pandemia

Cargando...

Brasil

El hecho se registró en Brasil, un sacerdote brasileño deseó en plena misa la muerte de los fieles que no acuden a la iglesia durante la pandemia.

“Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue”, afirmó durante una ceremonia retransmitida en directo por la parroquia y difundida a través de las redes sociales.

Para el sacerdote de nombre Antônio Firmino Lopes Lana, de la parroquia de Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do Rio Branco, estado de Minas Gerais, las personas que no integran el grupo de riesgo no deberían faltar a misa.

“Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?”, aseveró el párroco.

Así mismo señalo: “Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”.

Las declaraciones del religioso provocaron la indignación de muchas personas que frecuentan su parroquia.

“¿Participar en una misa en la que el sacerdote desea la muerte de las personas durante el distanciamiento social? ¡Fuera! ¡Querido sacerdote, son miles de muertos en Brasil y millones en el mundo!”, comentó una mujer en la página de Facebook de la iglesia.

Ante los comentarios, el sacerdote publicó un video en Facebook donde pidió disculpas por su comentario y aseguró que aquellos que lo conocen saben que defiende la vida.

Brasil es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia con 3.622.861 de contagiados y 115.309 fallecidos.