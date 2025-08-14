TEMAS DE HOY:
Carreras clandestinas Acribillados Entre Ríos Mujer muere tras dar a luz

22ºC Santa Cruz de la Sierra

-9ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Operativo policial contra carreras clandestinas en el centro de Santa Cruz

Durante el despliegue, se inspeccionaron tanto vehículos de dos como de cuatro ruedas, aunque el foco principal estuvo en las motocicletas que suelen participar en competencias ilegales.

Ligia Portillo

14/08/2025 6:57

Operativo policial contra carreras clandestinas en el centro de Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche del miércoles, la Policía de Tránsito desplegó un intenso operativo de control en varios puntos estratégicos de la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de frenar las peligrosas carreras clandestinas de motocicletas que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones.

El coronel Ramiro Antezana explicó que el plan busca prevenir estos actos ilegales verificando placas, licencias de conducir, uso obligatorio del casco de seguridad y, de manera especial, que los conductores no hayan consumido bebidas alcohólicas.

Durante el despliegue, se inspeccionaron tanto vehículos de dos como de cuatro ruedas, aunque el foco principal estuvo en las motocicletas que suelen participar en competencias ilegales. Las autoridades recordaron que estas prácticas no sólo son sancionadas por ley, sino que también han provocado en el pasado graves accidentes y pérdidas humanas.

La Policía advirtió que estos operativos continuarán de forma sorpresiva, reforzando la vigilancia para erradicar las carreras clandestinas en la ciudad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD