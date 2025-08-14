Operativo policial contra carreras clandestinas en el centro de Santa Cruz

La noche del miércoles, la Policía de Tránsito desplegó un intenso operativo de control en varios puntos estratégicos de la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de frenar las peligrosas carreras clandestinas de motocicletas que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones.

El coronel Ramiro Antezana explicó que el plan busca prevenir estos actos ilegales verificando placas, licencias de conducir, uso obligatorio del casco de seguridad y, de manera especial, que los conductores no hayan consumido bebidas alcohólicas.

Durante el despliegue, se inspeccionaron tanto vehículos de dos como de cuatro ruedas, aunque el foco principal estuvo en las motocicletas que suelen participar en competencias ilegales. Las autoridades recordaron que estas prácticas no sólo son sancionadas por ley, sino que también han provocado en el pasado graves accidentes y pérdidas humanas.

La Policía advirtió que estos operativos continuarán de forma sorpresiva, reforzando la vigilancia para erradicar las carreras clandestinas en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play