Zamora aclara rumores: viceministro Justiniano no estaba en aeronave siniestrada

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, descartó que alguna autoridad nacional estuviera a bordo de la aeronave CP-3243 que cayó en el departamento de Cochabamba.

La precisión surge luego de versiones que señalaban que el viceministro Óscar Mario Justiniano habría estado en el vuelo.

“No estaba en la aeronave”

El ministro fue enfático al desmentir esa información:

“El ministro Justiniano no estaba en la aeronave”, afirmó, explicando que la confusión se originó porque la autoridad había viajado previamente en ese mismo avión, pero descendió en La Paz.

El vuelo siniestrado correspondía al retorno, cuando ya no transportaba pasajeros.

Solo iban dos pilotos

Zamora confirmó que en la aeronave únicamente se encontraban:

Carlos Moyano (capitán)

Julio Sardán (capitán)

“No había otra persona”, subrayó.

Características del vuelo

Según el reporte oficial:

Era un vuelo privado

Cubría la ruta La Paz – Santa Cruz de la Sierra (El Trompillo)

El accidente ocurrió durante el trayecto de retorno

Activación inmediata del protocolo

El ministro explicó que el protocolo de emergencia se activó a las 09:54, tras la pérdida de contacto y desaparición del radar.

A partir de ese momento:

Se estimó la posible zona de caída

Se desplegó un helicóptero

Se activó el apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana

Zona de búsqueda

El área donde se concentra el operativo se ubica aproximadamente a 76 millas de Cochabamba, en dirección hacia Chimoré.

Noticia en desarrollo

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y anunciaron que en las próximas horas se brindará un informe más detallado sobre la aeronave y las circunstancias del accidente.

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