Los Leones, El Precio de la Codicia y Paranoia son las propuestas para este domingo en la Red Uno

Todo pareciera indicar que este domingo, 15 de enero, va a estar mejor que nunca, porque 'Uno de Película' te trae una programación especial junto a tres películas que serán la buena excusa para aprovechar a comer pipocas y así poder disfrutar en familia del séptimo arte.

La cartelera arranca a las 16:30 con "Los Leones", la película dominicana de comedia Romántica que se estrenó en 2019 del director dominicano Frank Perozo y la cual fue un éxito de taquilla. Este filme está protagonizado por la actriz dominicana Clarissa Molina y el cantante puertorriqueño Ozuna, que debutó por primera vez como actor y protagonista en la gran pantalla

Los Leones, la película dominicana de comedia Romántica

La película transcurre cuando un grupo de cinco amigos deambula como una manada de leones en lo más profundo del bosque para buscar una cabaña. Los jóvenes se perderán entre la extraña tranquilidad de la naturaleza y en sus propios juegos psicológicos: decir frases con sólo seis palabras, recitar poesía... Se bañan en el lago, se seducen y parece que se lo pasan bien, pero hay algo fuera de lo normal en su comportamiento. La angustia les domina, pero, ¿por qué? Parece que la cámara sabe más que los personajes.

Más tarde a las 18:00 seguimos con "El Precio de la Codicia"

Esta película estadounidense de 2011, cuyo nombre original es Margin Call, trata de una interesante trama acontecida antes de los sucesos de la crisis financiera del fin de la primera década del siglo XXI en Wall Street. El analista Peter Sullivan, empleado de una importante entidad financiera, descubre que su firma se encuentra al borde de una inminente crisis que no solo la afecta a sí misma, sino que impacta al sector financiero, a sus empleados, a sus clientes y, posteriormente, al nivel de confianza del público en el sistema financiero internacional.

Para ser exitoso, únicamente hay de tres: Ser el primero, ser el más inteligente o... hacer trampa. Con esa frasesota iniciamos la reseña.

La película muestra al espectador una serie de eventos que le permiten un permanente cuestionamiento sobre lo que es ético comparativamente con lo que no lo es. La traducción no fidedigna del título al español, “El Precio de la Codicia”, acierta al reconocer individuos, firmas y gobiernos que omiten la óptica de lo correcto con tal de alcanzar lucro, posicionamiento, prestigio y reputación, entre otros fines, generando un enorme efecto de las acciones y decisiones de los miembros que toman decisiones en dichos escenarios, en este caso particular en el sector financiero, sin considerar a sus clientes.

Finalmente, a las 22:10 no te pierdas "Paranoia"

El thriller dirigido por Robert Luketic (La cruda realidad, La madre del novio, El chico de tu vida) nos lleva a través del mundo del éxito global, adentrándonos en un mundo de decepción y avaricia.

Los protagonistas son los dos billonarios más conocidos del mundo, interpretados por Harrison Ford (Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Seis días y siete noches) y Gary Oldman (El caballero oscuro. La leyenda renace, Caperucita roja). Ambos son rivales y, debido a problemas de su pasado, descubren que no les queda más remedio que destruir al otro. Por otra parte, un joven famoso (Liam Hemsworth, Los juegos del hambre: En llamas, Los mercenarios 2) seducido por el dinero y el poder, cae en medio de la lucha entre los dos billonarios.

El thriller de alta tensión EL PODER DEL DINERO se sumerge en los entresijos del éxito global para llegar a un letal mundo de codicia y engaño.

De pronto, el joven se encuentra atrapado en medio de los giros y cambios de dirección de un juego de espionaje de vida o muerte y para cuando descubre que su vida está en peligro ya es demasiado tarde para que pueda escapar.