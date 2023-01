Vuelve “La Familia Ingalls” los fines de semana por la Red Uno

Cargando...

Bolivia

“La Familia Ingalls” regresa a las pantallas de la Red Uno, nuevamente acompañarán a los usuarios y televidentes. Todos los sábados y domingos a las 14:00.

La serie que acompañó más de cuatro décadas, es una adaptación de la novela Little House on the Prairie escrita por Laura Ingalls Wilder, entre 1932 y 1943.

"La Familia Ingalls" nos narra las experiencias de Laura Ingalls y su familia en Wisconsin, Kansas y Minnesota a finales del siglo XIX.

Acompañemos a Charles, Caroline y sus hijos Mary, Laura y Carrie, quienes se mudaron a una casa ubicada en Plum Creek, cerca de la pequeña ciudad de Walnut Grove.

La serie más famosa de la década de los 70, vuelve para recordar historias y momentos que conquistaron el corazón del público.

Cargando...

Personajes:

Michael Landon como Charles Ingalls Karen Grassle como Caroline Ingalls Melissa Gilbert como Laura Ingalls Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls Lindsay y Sidney Greenbush como Carrie Ingalls Brenda y Wendi Turnbaugh como Grace Ingalls Matthew Labyorteaux como Albert Quinn Ingalls Jason Bateman como James Cooper Ingalls Melissa Francis como Cassandra Cooper Ingalls Richard Bull como Nelson “Nels” Oleson Katherine MacGregor como Harriet Oleson Alison Arngrim como Nellie Oleson Jonathan Gilbert como Willie Oleson Kevin Hagen como Dr. Hiram Baker Dabbs Greer como Reverendo Robert Alden