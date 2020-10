Captan a maestra llamando 'burros' a estudiantes

Cargando...

En redes sociales se volvió viral el video de una maestra que se queja de sus estudiantes y los insulta, quien olvidó apagar su micrófono.

Alumnos de la escuela secundaria “Profr. Federico Berrueto Ramón”, en Saltillo, Coahuila, exhibieron en redes sociales a su maestra por insultarlos previo a su clase virtual.

La maestra, identificada como Norma Hernández, llamó a sus estudiantes “burros” y los insultó previo al inicio de su clase virtual sin darse cuenta que olvidó apagar su micrófono. En la grabación, la docente se queja de sus alumnos por teléfono con otra persona todavía no identificada.

“N’ombre, pinches huercos, no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando hechos un desmadre, o sea, yo le mandé un resumen acá, o sea están jodido, yo no los voy a revisar así y ahorita mandé los promedios de 3G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron 1,3,2, quiero ver cuál es la reacción”, dijo la maestra, quien olvidó apagar su micrófono y cámara previo a su clase virtual.