Director colombiano nominado al Óscar acusado de abuso sexual

Colombia

Ciro Guerra, quien fue nominado al Óscar a Mejor Película Extranjera por su obra 'El abrazo de la serpiente', en 2015, fue acusado de acoso y abuso sexual por ocho mujeres que trabajaron con él durante los últimos siete años, a lo que él niega toda acusación e indica que lo hacen para perjudicarlo.

Las denuncias fueron publicadas en Volcánicas, una revista feminista mexicana en la que las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño recopilaron e investigaron los testimonios de mujeres, que decidieron no interponer una denuncia penal para no ser revictimizadas y porque no pretenden que el director vaya a la cárcel, sino que las agresiones se detengan.

En el reportaje, siete víctimas relatan acosos sexuales y una más describe un abuso sexual. De acuerdo con sus testimonios, los casos ocurrieron entre 2013 y 2019, en tres ciudades colombianas y tres internacionales, durante eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Las mujeres coincidieron en señalar un patrón de conducta por parte de Guerra, quien iniciaba incómodas conversaciones de índole sexual, las invitaba a su hotel o a su apartamento, y las besaba y tocaba sexualmente a la fuerza, aunque ellas se negaran de manera reiterada. La conclusión es que el cineasta usaba su prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas.

Catalina Ruiz-Navarro, una de las autoras de la investigación, reveló en una entrevista con el semanario Semana que hablaron con Guerra, quien negó las acusaciones y las atribuyó a represalias políticas por su participación en el paro nacional realizado en contra del gobierno de Iván Duque, lo que la periodista consideró absurdo.

"Todas las mujeres le dicen que no, clara y directamente, pero Ciro Guerra siguió avanzando. Este es un problema extendido en todo el gremio audiovisual en Colombia, las víctimas quieren que esto no vuelva a pasar, que Ciro Guerra deje de acosar mujeres, que otras no tengan que pasar por esta situación, y eso no se consigue mandándolo a la cárcel", dijo al explicar la decisión, que va a contramano de la estrategia punitivista que se ha llevado a cabo en otros casos de acoso y abusos sexuales en diferentes países.

La denuncia provocó un escándalo en Colombia, ya que Guerra, de 39 años, además de ser uno de los cineastas contemporáneos más importantes del país, ha gozado de proyección internacional gracias a su nominación al Óscar y a películas como 'Pájaros de verano' y 'Waiting for the Barbarians', que fue protagonizada por el actor Johnny Depp.

En respuesta, el cineasta emitió un comunicado en el que aseguró que es inocente y advirtió que será él quien inicie una demanda judicial.

"Ante la publicación del día de hoy por parte de la revista Volcánicas, en la que se hacen graves acusaciones anónimas en mi contra, me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre, que recurrir a las vías legales", señaló.

También se disculpó con quienes se han visto afectados por el reportaje y han tenido que leer estas horrorosas, mentirosas y malintencionadas palabras. Guerra convocó a que, que antes de juzgarlo, se espere a que la justicia aclare lo ocurrido.