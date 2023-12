¡Esta me la cobro! Flamante bachiller ignoró a su profesor en la entrega diplomas

Mundo

En medio de la entrega de diplomas de fin de ciclo escolar, una estudiante, conocida en las redes como Mariana, se volvió protagonista en redes sociales al negar el saludo a uno de sus profesores en pleno acto, según declaraciones de la estudiante esto se debió a que este maestro, le había causado daño físico y emocional durante su trayecto escolar.

En el video se ve claramente cuando Mariana al momento de recibir su diploma y el saludo de manos tradicional de una serie de profesores. Justo al llegar al tercero de ellos, opta por dejarlo con la mano extendida y continuar con el siguiente.

Este actuar de la estudiante causo un sinfín de comentarios debido que al momento de ser publicado acompaña una música que realzó la acción, el video con la canción "Gasolina" de Daddy Yankee parece enfatizar el tono de la protesta de Mariana.

Este video logró más de 20 millones de reproducciones y una avalancha de comentarios, la reacción de la estudiante ha polarizado opiniones en la plataforma entre críticas y así mismo apoyo ya que algunos se identificaron con la acción de esta estudiante.

Mariana ante los comentarios que recibió ante su publicación, argumentó que su acción no proviene de rencor, sino de un rechazo a la hipocresía frente a quienes le causaron dificultades y le hicieron daño físico y emocional. “No es rencor, solo no me gusta ser hipócrita con gente que me hizo la vida cuadritos y me lastimó físicamente, emocionalmente”, dijo Mariana.