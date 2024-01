Huevo crudo y mantequilla: tiktoker preocupa por su extraña forma de alimentarse

Cargando...

Una mujer autodenominada "carnívora orgullosa" ha dejado a la gente atónita al revelar su inusual y extrema dieta. Bella, quien dejó de ser vegana hace cinco años, ahora llama la atención por su consumo diario de bloques de mantequilla y 22 huevos, un hábito alimenticio que ha dejado a muchos desconcertados.

Bella, en sus recientes videos tipo ‘diario de alimentos’, compartió con sus seguidores los detalles de su peculiar dieta. Comienza su día masticando un bloque entero de mantequilla, seguido por la asombrosa cantidad de 10 huevos “ligeramente revueltos”.

A lo largo del día, se deleita con una mezcla de carne y más huevos, totalizando 22 unidades al final del día. Su explicación detrás de esta elección de alimentos es porque, según afirma, esta dieta ha curado sus problemas de piel, incluyendo eccema, psoriasis, acné quístico y rosácea, eran consecuencias de su período como vegana durante seis años.

La reacción de los internautas no se hizo esperar, con comentarios variados que oscilan entre la incredulidad y el apoyo. Algunos cuestionan la cantidad exorbitante de huevos consumidos, mientras que otros defienden la elección de Bella, argumentando que cada persona tiene sus necesidades dietéticas únicas. Un seguidor expresó: “Chicos, deben comprender que nuestras costumbres carnívoras solo nos permiten quemar la grasa que comemos como energía”.

Por qué la influencer de TikTok asegura que esta dieta funciona

Bella no duda en respaldar su dieta extrema, afirmando que le ha proporcionado beneficios notables. En otra publicación, declaró: “Ya no sufro de hinchazón crónica, adicción al azúcar, confusión mental y fatiga, y todo se debe a lo que como. Comer solo carne, mantequilla y huevos me curó por dentro y por fuera”.

Sin embargo, los expertos en salud advierten sobre los riesgos de una dieta carnívora. Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, se debe mantener una dieta equilibrada para preservar la salud, que implica consumir una variedad de alimentos en las proporciones adecuadas.

Healthline, una fuente de información médica, señala que no hay estudios controlados que respalden las afirmaciones de que la dieta carnívora puede abordar problemas de salud. Además, la dieta carece de nutrientes beneficiosos como fibra y compuestos vegetales, lo que la hace potencialmente insegura para algunas personas.

A pesar de las afirmaciones de Bella sobre los beneficios de su dieta, la comunidad médica sigue destacando la importancia de una alimentación equilibrada y variada. La historia de la “carnívora orgullosa” destaca la diversidad de enfoques dietéticos, pero también subraya la necesidad de equilibrio y moderación en la elección de alimentos para mantener una salud óptima.