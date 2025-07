Jennifer López sufre un accidente con su falda en un concierto

Jennifer López vivió un momento inesperado durante uno de sus más recientes conciertos, cuando su falda decidió tener vida propia... y dejó a la artista en ropa interior frente a miles de fans.

El incidente ocurrió mientras J.Lo realizaba una enérgica coreografía como parte de su gira "This Is Me... Now Tour". Todo iba según lo planeado hasta que, al dar uno de sus característicos giros, la falda de su atuendo se deslizó más de la cuenta. En cuestión de segundos, la estrella del Bronx quedó expuesta, luciendo únicamente su ropa interior escénica.

Aunque el momento pudo haber sido embarazoso para cualquiera, Jennifer demostró por qué es una veterana del escenario: no se inmutó ni por un segundo. Continuó su presentación con profesionalismo y hasta esbozó una sonrisa cómplice con sus bailarines, lo que desató aún más la ovación del público.

El video del "fashion fail" se volvió viral en cuestión de horas en redes sociales, acumulando millones de reproducciones en TikTok, Instagram y X (antes Twitter). Mientras algunos usuarios aplauden la actitud imperturbable de la cantante, otros no pueden evitar comentar sobre la fragilidad de los vestuarios en los shows en vivo.

"Solo J.Lo puede hacer que quedarse en ropa interior en pleno concierto parezca parte del show", escribió un fan en Instagram.

Hasta el momento, la artista no ha comentado sobre el incidente, pero si algo ha demostrado es que ni un accidente de vestuario puede detener su poder escénico.

Mira la programación en Red Uno Play