La razón por la que Albertina se vistió de cholita

Bolivia

A través de sus redes sociales, la influencer Albertina Sacaca compartió cómo celebró Año Nuevo.

En un video publicado hoy, la joven potosina contó que primero sembró hierbabuena en la víspera de Año Nuevo. Además, compró dólares que hizo bendecir por una curandera.

También mostró cómo prepararon chanchito en su casa, acompañado de papas, camotes y plátanos.

"Se come chanchito en Año Nuevo, porque el chanchito siempre va hacia adelante ", afirmó.

Luego, en un gran cambio de look mostró cómo se veía vestida de cholita.

"Mis hermanos me invitaron a pasar Año Nuevo en un lugar donde iba a haber grupos musicales, pero me han dicho que tenía que ir de cholita. Así que mis tías me han prestado algunas cosas, hasta cabello. La única que nos halagaba era mamá", detalló.