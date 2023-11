Le hicieron creer a su abuela que el accidente vial de un juego era una noticia real

Cargando...

Mundo

Un nieto "picarón" convirtió a su abuela en un "personaje sensación de internet" al hacerle creer que el video de un accidente del reconocido juego GTA V era un episodio que ocurrió en la vida real.

La secuencia muestra la compungida reacción de la mujer, quien cree que el "gameplay" es en realidad la transmisión de un programa de noticias televisivo.

El usuario @JordanBianchi2 causó furor en TikTok y despertó decenas de reacciones de los internautas, además de miles de visualizaciones.

Algunos destacaron lo divertido del video, otros criticaron que se engañe a una persona mayor e incluso hubo quienes recordaron experiencias parecidas y conmovedoras: "Me acuerdo cuándo mi abuelo me observaba jugar FIFA y me preguntaba 'quiénes juegan hoy' y le respondía que no, que era un juego. Qué lindos momentos, te extraño mucho".



