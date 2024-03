¡Lo que dejó el Censo! Sátiras, humor y 'trends' se hicieron virales en redes sociales

Bolivia

El Censo de Población y Vivienda 2024 fue una fuente de inspiración para los creadores de contenido de redes sociales y blanco de los ya tradicionales memes o sátiras, que le dieron el tono de ‘picardía’ a la jornada censal.

Una de las imágenes que sin duda generó más de una risa fue el momento en que los infractores al auto de buen gobierno eran arrestados en pleno día de Censo, mientras a voz en cuello coreaban: “No debemos salir de casa (…) 1, 2 y 3 ‘No debemos salir de casa’”, repetían.

Otro que llamó la atención fue que un empadronador tenía que censar a su ‘ex’. “¡Ahhhh! ¡Porque no te has viajado para no verte! (…) ¿No podían mandar a otro censista que no seas voz? ¿por qué me persigues?

Y claro está no faltaron los estudiantes que dejaron en claro que el compromiso cumplido en la jornada censal fue sólo por ‘la nota’. “Yo no quiero censar, usted no quiere se censado y la sensación que estoy sintiendo ahora no quiero sentirla. Estoy cansado tengo hambre y lo estoy haciendo esto por nota”, aclara el alumno.

Por supuesto el meme que se volvió viral fue: “Queridos censadores: Me fui de vacaciones de Semana Santa. Cualquier duda con mi vecina, se sabe toda mi vida”, ¿les suena algo familiar?

Y el último y más común: “El timbre se ha estido, toque la puerta o grite ‘censooo’ diciendo. El Propietario”. ¿Cuál te gustó más?