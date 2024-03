"Perdóname por no haber llegado​​​​​​​” La mamá de un voluntario censista murió, mientras él realizaba su labor

Bolivia

Un hombre, que fue censista voluntario contó que su madre falleció y él no pudo despedirse porque realizaba su labor.

Mediante un video, compartido en sus redes sociales, el voluntario contó que terminando su jornada de Censo de Población y Vivienda, lo llamaron para informarle que su mamá había fallecido.

“No pude despedirme, no puede ir con mi mamá, he cumplido con el censo...Perdóname por no haber llegado”, indicó el voluntario entre lágrimas.