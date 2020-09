VIDEO: Chester, que perdió a su dueña por el Covid-19 encuentra hogar en Canadá

Cargando...

La pandemia sin duda alguna ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo, y las mascotas no son ajenas a este terrible virus, ya que en algunos país, como Perú, muchos animales se encuentran en las calles, debido a que sus dueños han sido víctimas del Covid-19 y, al no contar con familiares cercanos, tanto perros como gatos, se tienen que valer por sí solos.

Un caso que se ha vuelto viral en Facebook es la conmovedora historia de Chester, un perrito al que lo encontraron deambulando en un mercado del distrito de Santa Anita con un cartel en el cuello donde contaba lo que le había pasado.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”, es lo que se puede leer en el cartel que lleva la mascota, animalito que no solo era ignorado, sino también maltratado por los vecinos, por lo que comerciantes de un mercado pidieron ayuda a un refugio.

Y es que, Chester, deambuló durante varias semanas por un mercado de Lima, en donde su dueña vendía hortalizas hasta que contrajo el coronavirus y murió. Fue entonces que desconocidos le colgaron el letrero que llamó la atención en redes sociales, sin saber que su impacto posteriormente alcanzaría para que alguien lo quisiera adoptar muy lejos de ahí.

“Hoy se recupera de sus enfermedades y pronto tendrá una nueva vida en Canadá“, indican medios locales