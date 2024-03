Rector de la Uagrm afirma que faltó medidas de control para el Censo ante el 'acarreo' de personas

A horas del inicio del Censo Nacional de Población y Vivienda en Bolivia, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm), Vicente Remberto Cuéllar Téllez, expresó su preocupación por la falta de medidas de control por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuéllar lamentó que personas que viven en Santa Cruz se trasladen a otros departamentos para ser censados, lo que podría afectar la precisión de los datos recopilados. “Hay una enorme expectativa por saber exactamente la población que tiene el departamento, lamentablemente mecanismos de control no han sido activados y hay mucha gente que se están trasladando a otros municipios para ser censados”, agregó.

Además, el rector señaló la ausencia de un Comité Impulsor del Censo, que en censos anteriores supervisaba las actividades censales. Esta falta de supervisión ha permitido que no haya un control adecuado, lo que podría comprometer la calidad de los resultados obtenidos.

Otro aspecto resaltado por Cuéllar fue la falta de un control de calidad por parte del INE, ya que no se ha mencionado la realización de una encuesta de cobertura de calidad. “ Este es un tema que no ha sido abordado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) por protocolo el INE tiene que hacer una encuesta de cobertura de calidad después de 10 días de todo este proceso censal , no lo ha tocado el INE”, indicó.

El rector hizo un llamado a la participación activa de la población en el Censo, instando a abrir las puertas a los censistas y proporcionar información precisa. “Es importante la participación de todos desde el lugar donde nos encontramos, quedándonos en nuestras casas, abriendo nuestras puertas y espera al censista para recibir toda la información”, concluyó Cuéllar, enfatizando la importancia de obtener resultados confiables para el beneficio de todos los bolivianos.