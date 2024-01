¡Lo ganó por desempate!, Lionel Messi se llevó el premio The Best a mejor jugador

Cargando...

La espera terminó, Lionel Messi fue elegido como el mejor futbolista de la temporada, por encima de Kylian Mbappé y Erling Haaland. El astro rosarino no viajó a Londres para recibir el premio The Best.

Lionel Messi y Erling Haaland quedaron igualados en votos, pero el argentino ganó porque fue elegido primero en más ocasiones por los capitanes de las selecciones. De ese modo obtuvo 107 puntos contra el noruego que sumó 64.

Y es que nadie se esperaba que Lionel Messi volviera a ganar y hasta el propio Thierry Henrry quedó perplejo. Nadie se levantó a recoger el galardón, y lo tuvo que sujetar el exfutbolista francés. "Lamentablemente el ganador no está con nosotros esta noche. Alguien tiene que agarrar el trofeo... Gracias... Lo agarro porque nunca lo he recibido así que me le quedo", tiró. mientras había sorpresa en Londres.

Además de recibir el premio The Best al mejor jugador del mundo, el argentino fue incluido en el once ideal masculino.