¡Bolivia sueña con el Mundial! Principales plazas y avenidas estallan de fe por La Verde (FOTOS)

La pasión por la Selección Boliviana ha tomado las calles principales del país, transformando plazas y avenidas en auténticos estadios al aire libre. Desde las primeras horas de la tarde, la movilización ciudadana refleja la esperanza de una clasificación mundialista que se siente más cerca que nunca.

n el corazón de Cochabamba, la Plaza 14 de septiembre luce una imponente pantalla de 12x5 metro. El despliegue técnico incluye sistemas de sonido profesional y cientos de sillas para recibir a familias, jóvenes y adultos mayores en este punto estratégico.

Foto: Dico Solís.

La capital cruceña no se queda atrás y ha concentrado a su hinchada en la moderna zona de Equipetrol, específicamente en la pantalla de Manzana 40. Los fanáticos ya colman la Avenida San Martín y el cuarto anillo, creando un ambiente festivo marcado por las camisetas verdes y el entusiasmo.

Más allá de los puntos céntricos, la emoción se ha extendido a los barrios donde los ciudadanos se han dado cita en diversos comercios locales. Tiendas y locales gastronómicos habilitaron televisores para que los vecinos compartan la adrenalina del encuentro en su propia zona.

En La Paz, la emblemática Avenida Camacho se ha convertido en el epicentro del sentimiento nacional con una asistencia masiva de seguidores. El país entero se encuentra hoy conectado por la tecnología y el sueño compartido de volver a un Mundial tras tres décadas de espera.

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