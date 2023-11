¡Boliviano 'Toroya' ganó los 5000 metros del Grand Prix de Paraguay!

Paraguay.

El atleta Boliviano de 5000 metros planos, Daniel Toroya, dejó a todos impresionados con su gran victoria en el Grand Prix de Paraguay el pasado fin de semana. Toroya demostró una vez más su talento y dedicación al cruzar la línea de meta en primer lugar, dejando atrás a sus competidores y trayendo a Bolivia la victoria.

Desde el comienzo de la carrera, Toroya mostró su determinación al mantenerse en una posición destacada. A medida que avanzaba la competencia, demostró una velocidad y resistencia impresionantes, superando a los demás corredores y estableciendo un ritmo que lo mantuvo durante toda la carrera en los primeros sitiales y que al final luego de un palmo a palmo con su rival, remató en los metros finales.

Sobre su participación y su victoria, Toroya dijo:

"Es la tercera vez que vengo a competir a esta ciudad, en esta pista... La primera no fue buena porque en el 10 mil a media carrera se rompió mi zapatilla de competición y me provocó cortes en los pies que no me dejaban pisar y terminé mal la carrera, la segunda vez que vine perdí la concentración en un momento crucial de la carrera perdiendo contacto con los atletas que peleaban las medallas", escribió en sus redes sociales.