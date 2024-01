"Es uno de los mejores de todos los tiempos": Ronaldinho sobre Messi y los The Best

Cargando...

Brasil.

La obtención del premio The Best este año por tercera vez, le ha hecho a Messi ser el blanco de críticas en todas partes del mundo, desde periodistas como Martín Liberman y futbolistas como Cristiano Ronaldo.

Ante este escenario, uno de los encargados de defender al campeón del mundo en Qatar 2022 fue uno de sus ex socios dentro de la cancha en Barcelona: Ronaldinho.

El brasileño fue consultado sobre el revuelo que se generó alrededor del premio The Best y no dudó en su respuesta:

“Bueno, yo estoy siempre fuera de la polémica, ja. Pero Messi es uno de los mejores de todos los tiempos; entonces, cómo se va a discutir si es el mejor un año, dos años. El fútbol es así, cada uno piensa de una forma. Para mí continúa siendo el mejor del mundo, para mí es muy simple”.

El brasileño está retirado del fútbol desde el año 2015 y desde entonces ha pasado por diferente momentos, e incluso fue recluído en una cárcel de Paraguay, ha disputado diferentes partidos de leyendas y espectaculos, como la que la que recientemente se desarolló en París, el desfile de moda masculina.

