Garibay suma apoyo tras el cambio de entrenadora

Después de la polémica generada por el cambio sorpresivo que realizó el atleta fondista Héctor Garibay con el cambio de su entrenadora Nemia Coca y cuenta con un nuevo represente, ahora surgen nuevamente las voces en apoyo al deportista.

Se pronunció la Federación de Atletismo mediante su presidente, Marco Luque, quien considera que el atleta orureño “está en todo el derecho de cambiar de entrenador” y cree que la relación que Garibay llevaba con su exentrenadora estaba “bastante desgastada”.

“No nos oponemos al señor Ávila, es su representante, no el entrenador”, señalo Luque, recordando que el nuevo representante de Garibay debe firmar contratos con la Federación Internacional.

Luque cree que Garibay cometió algunos errores al no comunicar su decisión de alejarse de Nemia Coca, ya que después de las declaraciones de la entrenadora, vinieron varias críticas para el fondista.

Coca, entonces dijo sentirse afuereada, y que no conocía la decisión de Garibay.

“A mí no me ha dicho nada, solo me ha dicho que nos vamos a sentar en una mesa y hablamos. Pero él como hombre tiene que venir a decirme en mi cara", declaró Coca en una entrevista pasada.