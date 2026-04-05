La selección africana que busca sorprender en el Mundial nacionalizando jugadores europeos

La selección de RD Congo planea reforzar su plantilla con diez futbolistas europeos para enfrentar a Portugal, Colombia y Uzbekistán en la fase de grupos.
05/04/2026 17:36
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La República Democrática del Congo quiere dar la sorpresa en la próxima Copa del Mundo 2026. Según medios africanos, la federación congoleña planea nacionalizar a hasta diez jugadores que actualmente militan en clubes europeos.
RD Congo integrará el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. La Copa del Mundo 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica y se extenderá hasta el 19 de julio, con la expectativa de que los congoleños puedan dar la campanada en su primer torneo mundialista de esta magnitud.
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