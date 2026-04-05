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Deportes

La selección africana que busca sorprender en el Mundial nacionalizando jugadores europeos

La selección de RD Congo planea reforzar su plantilla con diez futbolistas europeos para enfrentar a Portugal, Colombia y Uzbekistán en la fase de grupos. 

Martin Suarez Vargas

05/04/2026 17:36

Jugadores de RD Congo celebrando su clasificación al Mundial. Foto: FB World production.
RD Congo.

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La República Democrática del Congo quiere dar la sorpresa en la próxima Copa del Mundo 2026. Según medios africanos, la federación congoleña planea nacionalizar a hasta diez jugadores que actualmente militan en clubes europeos.

Entre los posibles convocados figuran Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt), Ezechiel Banzuzi (Leipzig), Samuel Mbangula (Werder Bremen), Jordy Makengo (Friburgo), Antoni Milambo (Brentford), Dilane Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) y Bradley Locko (Brest).

RD Congo integrará el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. La Copa del Mundo 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica y se extenderá hasta el 19 de julio, con la expectativa de que los congoleños puedan dar la campanada en su primer torneo mundialista de esta magnitud.

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