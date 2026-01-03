¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice la FIFA ante la intervención de EEUU en Venezuela

La reciente tensión internacional tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha abierto un interrogante en el mundo del fútbol: ¿podría la FIFA tomar medidas que pongan en riesgo la organización del Mundial 2026, que tendrá como uno de sus principales anfitriones al país norteamericano?

No sería la primera vez que el máximo ente rector del fútbol mundial actúa frente a conflictos de carácter geopolítico. En febrero de 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania y el inicio formal de la guerra entre ambas naciones, la FIFA decidió suspender a la Federación Rusa de todas las competiciones internacionales. Como consecuencia, Rusia quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, de la Eurocopa 2024, de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y sus clubes fueron excluidos de torneos continentales.

El criterio, sin embargo, no ha sido uniforme. En el actual conflicto entre Israel y Palestina, pese a los pedidos de organizaciones internacionales que exigían sanciones deportivas, la FIFA optó por no suspender a Israel. El presidente del organismo, Gianni Infantino, se limitó a realizar un llamado a la paz, argumentando que “la FIFA no puede resolver problemas geopolíticos”.

En este contexto, surge la pregunta: ¿qué puede ocurrir con Estados Unidos? El artículo 76 del Código Disciplinario de la FIFA establece que el organismo tiene la facultad de sancionar atentados graves contra sus fines estatutarios, incluso pudiendo inhabilitar a asociaciones nacionales si las infracciones no son juzgadas conforme a los principios generales del derecho. En teoría, esto abriría la puerta a una posible sanción, similar a la aplicada a Rusia.

No obstante, en la práctica, el escenario parece poco probable. La estrecha relación entre Gianni Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump, sumada a la cercanía del inicio del Mundial 2026 y al peso político y económico de Estados Unidos dentro de la FIFA, hacen pensar que el organismo mantendría una postura distante de sanciones severas.

Así, todo indica que la FIFA volvería a ampararse en una histórica línea discursiva atribuida al exmandatario Joao Havelange: “En la FIFA no se hace política, se hace deporte”, una frase que, una vez más, podría marcar el rumbo de la entidad ante un conflicto internacional de alto impacto.

