El incremento del precio del diésel a Bs 20,57 por litro genera preocupación en distintos sectores de la economía boliviana. Productores, transportistas, industriales y cooperativistas mineros advierten que el ajuste tendrá repercusiones en sus costos operativos y que sus efectos podrían trasladarse progresivamente al consumidor.

La modificación fue establecida mediante el Decreto Supremo 5716, que cambió el mecanismo de fijación de precios y dejó atrás el valor fijo del combustible para aplicar un sistema de actualización vinculado a los costos de importación.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fijó el nuevo precio en Bs 20,57 por litro, lo que representa un incremento de Bs 2,62, equivalente al 14,6% respecto al precio anterior.

El cálculo contempla el precio internacional, transporte, almacenamiento, inspección, costos financieros, tributos y otros gastos logísticos. El mecanismo establece que los ajustes se activarán cuando la variación supere el 5%; si se mantiene dentro de esa banda, el precio permanecerá sin cambios, mientras que una reducción superior a ese porcentaje permitirá una rebaja.

El presidente Rodrigo Paz defendió la medida y sostuvo que el objetivo es adecuar el precio del combustible a los valores del mercado internacional.

"Estamos intentando que el diésel esté lo más ajustado posible a la realidad de los precios internacionales", manifestó.

La producción, entre los sectores más afectados

El sector agroproductivo advierte que el incremento del combustible repercutirá directamente en las labores agrícolas, desde la preparación de los terrenos hasta la cosecha y el traslado de los alimentos.

Uno de los datos expuestos durante el reportaje señala que la siembra de arroz se habría reducido en un 50% este año, situación que genera preocupación por la disponibilidad de productos de la canasta familiar.

Los productores también alertan que el encarecimiento de los insumos y la menor actividad agrícola podrían reducir la oferta de alimentos.

"Esto va a inducir definitivamente al mayor cierre de unidades productivas y al desempleo", advirtió el presidente de Agropecuarios de Cochabamba, Rolando Morales.

A esta preocupación se suma la situación del transporte pesado, que debe asumir mayores gastos para movilizar mercancías entre departamentos.

Un representante del sector explicó que trasladar un camión con productos hasta La Paz, cuando el diésel costaba Bs 3,72, representaba un gasto aproximado de Bs 5.500. Actualmente, ese costo habría llegado a Bs 18.000.

Con el nuevo ajuste, los transportistas anticipan otro incremento en las tarifas de carga, que podría repercutir en los precios finales que pagan los consumidores.

Minería e industria también sienten el impacto

La minería cooperativizada es otro de los sectores que expresó su preocupación por el encarecimiento del combustible. Según uno de sus representantes, los costos de producción se elevaron considerablemente y algunas cooperativas dejaron de operar debido a las dificultades económicas.

Desde el ámbito industrial también se advierte que el impacto dependerá del nivel de dependencia de cada actividad respecto al diésel y la gasolina.

Mientras algunas unidades productivas podrían asumir parcialmente el incremento, otras enfrentan mayores dificultades para mantener sus operaciones y competir en el mercado.

El Gobierno defiende el mecanismo de precios

Desde el Ejecutivo se sostiene que el nuevo sistema responde a los costos reales de importación y a las condiciones del mercado internacional.

También se explicó que la condición mediterránea de Bolivia influye en la logística de abastecimiento, debido a que el país depende de puertos y corredores de tránsito de naciones vecinas para importar combustibles.

Aunque se mencionó que el precio del crudo internacional registró una tendencia a la baja, esa reducción todavía no se habría reflejado plenamente en el costo del diésel importado, debido a factores como los problemas geopolíticos en Medio Oriente y las condiciones del mercado.

El debate, por tanto, no se limita al precio que se paga por cada litro de combustible. La preocupación de los sectores productivos apunta a cómo sostener la producción, el empleo y el abastecimiento de alimentos en un escenario de mayores costos.