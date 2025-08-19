“Quien resulte electo responda con decisión y rapidez”: el pedido de la CAO a Paz y Quiroga

Tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas el pasado 17 de agosto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un pronunciamiento dirigido a los candidatos que competirán en la segunda vuelta: Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libre.

En el documento difundido, la CAO destacó la recuperación del debate democrático en el país y felicitó a ambos candidatos por haber sido elegidos por la ciudadanía para disputar la presidencia en una etapa decisiva para Bolivia.

“Bolivia recuperó el debate de ideas y todos pudimos escuchar propuestas y elegir con criterio. A los candidatos que irán a segunda vuelta, les expresamos nuestro reconocimiento: el pueblo boliviano ha depositado su confianza en ustedes en un momento trascendental”, indica el comunicado.

La organización productiva subrayó que el resultado de las urnas expresa un claro mandato de cambio por parte de la ciudadanía y pidió que ese mensaje se traduzca en acciones concretas y eficaces desde el primer día de la nueva administración.

La segunda vuelta electoral ha sido fijada por el Órgano Electoral para el próximo 19 de octubre, y la toma de posesión del nuevo Gobierno está prevista para el 8 de noviembre, de acuerdo al calendario oficial.

La CAO también hizo énfasis en el complejo contexto económico que atraviesa el país, calificándolo como una “dura crisis económica”. No obstante, expresó su disposición para aportar activamente a la recuperación.

“El sector agropecuario está preparado para trabajar y contribuir a la reactivación, pues somos uno de los pilares productivos con mayor potencial y capacidad de respuesta”, afirma. "Esperamos que quien resulte electo sepa responder con decisión y rapidez a las circunstancias. El pueblo boliviano ha pedido un cambio de rumbo y ese mandato debe traducirse en medidas concretas y eficaces desde el primer día de gestión", concluye.

