Salta, Argentina

Salta confirmó que cobrará la atención médica a extranjeros que no residen en Argentina. Así lo confirmó el gobernador Gustavo Sáenz, que argumentó que se debe a la situación económica de ese país.

"Tomamos la decisión de cobrarle a todos los extranjeros que no tengan residencia acreditada, a través de pago de impuestos, que vivan fehacientemente en la provincia de Salta. Aclarar que no es para los que viven en otras provincias, si son argentinos, no es para ellos, no alcanza a ellos este decreto, van a ser atendidos", dijo Sáenz a medios locales.