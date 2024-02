"A veces tomo en shots o la mezclo en bebidas", modelo reveló que usa sangre para verse más joven

Cargando...

La modelo argentina Sofía Clerici está causando repercusión tras revelar a través de sus redes sociales que 'toma' sangre para verse más joven.

Todo comenzó cuando la joven publicó una foto de su cena y un seguidor le preguntó sobre su bebida. "Perdón, ¿qué tomas?", cuestionó. "Sangre", respondió ella. La respuesta de Clerici provocó cientos de reacciones y aún más cuando la modelo ratificó que sus palabras eran ciertas.

Captura de las publicaciones de la modelo argentina.

"Para los que no me creen, siempre tengo 9 tubos de sangre en mi heladera y me tomo ¼ o medio tubo por semana. A veces en shots o lo mezclo en bebidas. En este caso, lo hice con frutos rojos", escribió. Según explicó, esto la ayuda a verse más joven: "Por eso soy una muñeca de porcelana jiji. Sí, y no soy del montón".

Tras ello, reveló que muchas personas le escribieron preguntándole sobre el procedimiento. “¡Se pasan! Miles quieren saber mi secreto, pero no todos se merecen la respuesta”, escribió la influencer.