Detienen al exjefe de Inteligencia de Corea del Sur por caso de ley marcial, según medios

Cho Tae-yong, exdirector de Inteligencia de Corea del Sur, fue detenido por cargos vinculados al intento fallido de declarar ley marcial en 2024.
11/11/2025 21:18
El exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), Cho Tae-yong, fue arrestado este miércoles por su presunta participación en la preparación y encubrimiento del fallido intento de declarar la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk-yeol, en diciembre de 2024.
La detención fue autorizada por un tribunal surcoreano durante la madrugada, luego de que la fiscalía alegara riesgo de destrucción de pruebas.
Cargos y acusaciones
Cho es acusado de:
Conocer de antemano los planes del expresidente Yoon para declarar la ley marcial
No haber informado al Parlamento
Negligencia en el cumplimiento del deber
Falso testimonio
Destrucción de evidencia
La investigación es liderada por el fiscal especial Cho Eun-suk, quien ha ampliado los cargos contra Yoon, incluyendo abuso de poder y colaboración con el enemigo.
Un plan militar con drones
Según la fiscalía, el expresidente habría enviado drones a Corea del Norte con el objetivo de provocar una reacción de Pionyang, que justificara la declaración del estado de excepción en el país.
Procesos paralelos contra Yoon Suk-yeol
El expresidente Yoon, destituido formalmente en abril de 2025, enfrenta múltiples procesos judiciales:
Juicio por insurrección y abuso de poder, por su proclamación inconstitucional de la ley marcial
Investigación adicional por su gestión antes y después del intento fallido
