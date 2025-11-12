Detienen al exjefe de Inteligencia de Corea del Sur por caso de ley marcial, según medios

El exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), Cho Tae-yong, fue arrestado este miércoles por su presunta participación en la preparación y encubrimiento del fallido intento de declarar la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk-yeol, en diciembre de 2024.

La detención fue autorizada por un tribunal surcoreano durante la madrugada, luego de que la fiscalía alegara riesgo de destrucción de pruebas.

Cargos y acusaciones

Cho es acusado de:

Conocer de antemano los planes del expresidente Yoon para declarar la ley marcial

No haber informado al Parlamento

Negligencia en el cumplimiento del deber

Falso testimonio

Destrucción de evidencia

La investigación es liderada por el fiscal especial Cho Eun-suk, quien ha ampliado los cargos contra Yoon, incluyendo abuso de poder y colaboración con el enemigo.

Un plan militar con drones

Según la fiscalía, el expresidente habría enviado drones a Corea del Norte con el objetivo de provocar una reacción de Pionyang, que justificara la declaración del estado de excepción en el país.

Procesos paralelos contra Yoon Suk-yeol

El expresidente Yoon, destituido formalmente en abril de 2025, enfrenta múltiples procesos judiciales:

Juicio por insurrección y abuso de poder , por su proclamación inconstitucional de la ley marcial

Investigación adicional por su gestión antes y después del intento fallido

Mira la programación en Red Uno Play