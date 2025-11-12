TEMAS DE HOY:
Villa Primero de Mayo juez Villa Tunari Agresión a estudiante

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Detienen al exjefe de Inteligencia de Corea del Sur por caso de ley marcial, según medios

Cho Tae-yong, exdirector de Inteligencia de Corea del Sur, fue detenido por cargos vinculados al intento fallido de declarar ley marcial en 2024.

EFE

11/11/2025 21:18

Detienen al exjefe de Inteligencia de Corea del Sur por caso de ley marcial. Foto: EFE

Escuchar esta nota

El exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), Cho Tae-yong, fue arrestado este miércoles por su presunta participación en la preparación y encubrimiento del fallido intento de declarar la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk-yeol, en diciembre de 2024.

La detención fue autorizada por un tribunal surcoreano durante la madrugada, luego de que la fiscalía alegara riesgo de destrucción de pruebas.

Cargos y acusaciones

Cho es acusado de:

  • Conocer de antemano los planes del expresidente Yoon para declarar la ley marcial

  • No haber informado al Parlamento

  • Negligencia en el cumplimiento del deber

  • Falso testimonio

  • Destrucción de evidencia

La investigación es liderada por el fiscal especial Cho Eun-suk, quien ha ampliado los cargos contra Yoon, incluyendo abuso de poder y colaboración con el enemigo.

Un plan militar con drones

Según la fiscalía, el expresidente habría enviado drones a Corea del Norte con el objetivo de provocar una reacción de Pionyang, que justificara la declaración del estado de excepción en el país.

 Procesos paralelos contra Yoon Suk-yeol

El expresidente Yoon, destituido formalmente en abril de 2025, enfrenta múltiples procesos judiciales:

  • Juicio por insurrección y abuso de poder, por su proclamación inconstitucional de la ley marcial

  • Investigación adicional por su gestión antes y después del intento fallido

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD