Dragon Ball causó incidente diplomático entre Japón y México

Mundo

La muerte del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, ha sido lamentada por los fans del cómic y la serie animada alrededor del mundo. En medio de los homenajes, también se recordó cómo la serie provocó un fuerte incidente diplomático entre Japón y México.

Fue hace casi seis años, cuando los planes de varias ciudades mexicanas de proyectar la serie animada en espacios públicos chocaron con los derechos de autor y la Embajada de Japón se vio obligada a intervenir.

Sin embargo, el evento se salvó después de que los estudios de Dragon Ball llegaran a un acuerdo con las autoridades de dicho país, publica la BBC.

Era 2018, la primera temporada de la serie de anime Dragon Ball Super llegaba a su fin tras más de 100 episodios y varias ciudades de América Latina organizaron fiestas para ver los dos últimos episodios.

Miles de personas se reunieron para la proyección gratuita del episodio 130 de Dragon Ball en Ciudad Juárez, México. (BBC)

Una carta amenazante

En Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de jóvenes buscó el apoyo de la alcaldía para organizar una proyección pública y gratuita en una de las plazas de la ciudad. Esperaban la asistencia de cientos de personas.

Pero al difundirse la noticia de los actos públicos, los estudios de Dragon Ball, Toei Animation, publicaron un comunicado escalofriante.

"Toei Animation no ha autorizado estas proyecciones públicas y no apoya ni patrocina ninguno de estos actos, ni nosotros ni ninguno de nuestros títulos respaldamos a ninguna institución que exhiba el episodio no autorizado", decía el mensaje.