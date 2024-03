El fútbol mundial rindió homenaje a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball

Mundo.

Ayer sábado, a ocho días después de fallecido, Internet ha sacado a relucir la estrecha conexión que sigue uniendo a Akira Toriyama, creador de la mítica serie de culto, Dragon Ball Z, con el futbol mundial.

Recordemos que, el viernes pasado, su estudio de animación, Bird Studio, emitió un comunicado mediante sus perfiles oficiales confirmando la noticia de que Toriyama había pasado a mejor vida, debido a un "hematoma subdural agudo". Del mismo modo, en la misiva, se podía leer que el funeral se produjo junto a su familia y amigos, como a él le habría gustado.

Además, informaron que no aceptarían flores, ni regalos de ninguna clase. Al igual que, ratificaron que no se tienen planes para algo más público, por lo que los homenajes personales con el conocido mangaka, como se le conoce a los autores de los llamados "Mangas", no se han hecho esperar, en todas partes del mundo.

El espíritu de lucha y de no rendirse jamás, son algunos de los elementos presentes entre Gokú, Vegeta, Piccoro y compañía, cosas por las cuales la pasión del futbol resuena tan de la mano con la serie. Del mismo modo, las diversas transformaciones por las que pasan los distintos personajes en la serie son un buen sinodal, porque mediante el entrenamiento constante, estos, logran superarse a sí mismos y sus límites.

Esto podría explicar por qué las distintas aficiones traducen sus sentimientos utilizando elementos de la serie para adornar las gradas de sus recintos deportivos respectivos en cada una de sus latitudes.

En esta tónica, los usuarios de "X", se dieron a la tarea de recapitular algunas de las veces en las que se produjo este crossover. En primer lugar, está el Vegeta que la gente del KRC Genk lució hace 4 meses, cuando se midieron al Ferencvaros de Hungría. Ambos cuadros se midieron en la Conference League, en la cuarta jornada de la fase de grupos.

Aquella vez, antes de igualar 1-1, los belgas mostraron la imagen del "príncipe de los Saiyajin" en el estadio Groupama Arena y la acompañaron con la frase "prepárense para el olvido", típica del personaje en DBZ Abridged.

En la misma línea, en septiembre del año pasado, el Sporting Cristal de Perú, empató sin goles contra Universitarios en la cancha del Estadio Nacional de Lima. Esa noche de sábado, la afición rimense, presentó un tifo del personaje que es la combinación resultante entre Gokú y Vegeta, el cual tiene por nombre "Gogeta" y mismo que fue hecho parte del canon oficial, al ser incluido en la película de 2018, Dragon Ball Super: Broly.

También, es destacable el caso de Wydad Athletic Club de Marruecos, en la pasada edición de la Liga Africana de Campeones, cuando se midieron al Simba SC de Tanzania. Aquel abril, los marroquíes buscaban remontar el 1-0 que traían en contra del partido de ida y lo terminaron consiguiendo por penales tras ganar 4-3. "Volviéndome más fuerte, llegando más lejos en cualquier terreno", decía la pancarta.

Este sábado, Boca Juniors, mostró sus respetos para Toriyama, de 68 años, con una imagen de un Ozaru portando la playera azul y oro y con la frase "Siempre Mono, nunca sapo". Conocida entre el argot de los más radicales y popularizada por su significado que aduce que el mono no escapa de la pelea, mientras que los segundos estiran la lengua. Cabe recordar que los protagonistas de Dragon Ball, tienen como habilidad convertirse en monos gigantes al ver la luna.

Y tampoco podemos olvidar, cuando los fanáticos del PSG, desplegaron los tifos de Gokú y el dios dragón, Sheng Long, en el Parque de los Príncipes, cuando eran dirigidos por Unai Emery y se enfrentaron al Olympique de Marsella en el año 2018.

Cabe recordar que en noviembre del 2022, la afición del LAFC estadounidense le dedicó una postal similar a los suyos antes del partido por el campeonato contra el Philadelphia Union, con una participación estelar del exfutbolista del Real Madrid, el galés, Gareth Bale.

Por su parte, el FC Barcelona, abrió en Twitter el largo capítulo que suponen las celebraciones de gol relacionadas con la caricatura. La cuenta del barsa, subió una foto de Pierre-Emeric Aubameyang, cuando el gabonés formaba parte del plantel que conduce todavía, Xavi Hernández. "Auba", tiene montado un peinado en estilo de supersayajin. Y está festejando como Gokú al hacer su teletransportación.

Entre las más famosas técnicas que tiene el saiyajin criado en el planeta Tierra, están el Kame, kame, ha, al menos la versión para Latinoamérica y en inglés. Esta maniobra ha sido usada en varios momentos por parte de distintos futbolistas durante el festejo de alguna de sus anotaciones. Un caso de los primeros que se empezaron a ver, fue cuando el delantero francés, de los Tigres de la UANL en México, André Pierre Gignac, hizo el gesto luego de marcarle al Club América en el 4-1 en febrero de 2016.

Bromeando con el hecho de que en España, el doblaje, tradujo el nombre del ataque como Onda Vital, la cuenta San Marino Futbol, publicó tuits con esta información en la que también menciona la diferencia entre las Semillas del Ermitaño y las Habichuelas Mágicas.

Uniéndose a las condolencias, la cuenta de la liga colombiana y el equipo Fortaleza, también hicieron publicaciones en este respecto.