Expresidente Mujica ve incertidumbre en el mundo y manda un mensaje a los bolivianos

Montevideo, Uruguay

Durante la visita de la Red Uno a Montevideo, Uruguay, encontramos el expresidente José Mujica disfrutando su vida en el campo, a bordo de un tractor. El político se refirió a la situación mundial y también mandó un mensaje para sus "queridos hermanos bolivianos".

Contó que acababa de estrenar una máquina que recién le trajeron y que era "una aventura porque no sabemos cómo funciona".

"Tendremos que experimentar y aprender sobre la marcha", agregó.

Asimismo, se refirió a la coyuntura global y fue crítico con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Estamos en un mundo caótico, más rico y con una tecnología brutal. Sin embargo, hay una incertidumbre en el mundo al punto que el secretario general de Naciones Unidas pide hacer un evento en septiembre que le llama el Encuentro del Futuro. Las Naciones Unidas como están no sirve para nada, quieren reformar el Consejo de Seguridad, meter otros países, cambiar el veto, cambiar el sistema financiero internacional porque está a favor de los países ricos, no de los pobres", aseguró.

También apuntó al incremento de la brecha entre ricos y pobres.

"Crece la riqueza, pero crece mucho más la desigualdad y el mundo rico no se quiere convencer que hay que repartir un poco. En ese marco, tenemos que cuidar que las contradicciones que podamos tener, que las tenemos en todas partes, no nos paralicen porque no nos van a regalar la prosperidad de afuera", agregó.

Respecto a Bolivia, recomendó aprovechar el litio junto a los países de la región, dejando de lado las diferencias políticas.

"Bolivia, Chile y Argentina tienen el litio, no han sido capaces de juntarse para hacer la OPEP (en referencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo) del litio y en lugar de vender litio, vender baterías, obligar a que industrialicen acá, pero como andamos cada cual por su lado, se pierden oportunidades porque no nos juntamos. No podemos pelearnos por izquierda o derecha en esas cosas que son intereses comunes", remarcó.

Finalmente, mandó un abrazo por los bolivianos.

"Le doy un abrazo al pueblo boliviano, que son mis hermanos, cumplan con su deber y no se olviden nunca de los que están últimos en el reparto", complementó.