Gobierno de Uruguay duda que Marset haya salido de Bolivia: "No podemos hacer eco de lo que señala un delincuente”

Luego de que en un nuevo video, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset asegurara que está fuera de Bolivia y que está "lejos", autoridades uruguayas lo descartan porque "son las versiones de un delincuente".

El viceministro del Interior de Uruguay, Guillermo Maciel, aseguró que las declaraciones que dio Marset “son las versiones de un delincuente”.

“Él pretende decir dónde está y dónde no está. No podemos hacernos eco de lo que señala un delincuente”, agregó.

En la grabación, Marset indicó que está fuera de Bolivia y que ya no lo busquen.

"Les comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen por ahí, bueno si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos", señaló en el video.