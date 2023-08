Saqueos y robo a tiendas: ¿Qué está pasando en Argentina?

Cargando...

Argentina

¡Con el Jesús en la boca! Así pasaron, el martes 22 de agosto, miles de argentinos en la ciudad de Buenos Aires, donde varios comercios y tiendas fueron saqueadas o robadas por grupos de personas que recorrieron la ciudad bonaerense.

Desde tempranas horas se conoció sobre cadenas de WhatsApp que alertaban sobre estos hechos delincuenciales, no sólo en la zona urbana, también en las provincias, donde en muchos casos optaron por cerrar su actividad comercial para ponerse a resguardo.

Los anuncios de hechos delincuenciales causaron zozobra en las redes sociales y en los barrios los dueños optaron por bajar sus persianas por las constantes denuncias vía WhatsApp de saqueos en la zona comercial de Buenos Aires. Ante el temor algunos se armaron para evitar ser víctimas de robo

Incluso se llegó a socializar un "mapa de saqueos", causando más temor, que derivó en llamadas al 911, llegando a saturar la línea de emergencia, ante las constantes denuncias de posibles robos personal del DIR junto a oficiales de la Comisaría salieron a realizar patrullajes.

En Córdoba, Mendoza y Neuquén, se han detenido a 56 personas -entre estos tres menores- por intentos de saqueo a comercios y supermercados. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad argentino, Sergio Berni.

Cargando...

Milei aseguro que estos hechos le recordaban al 2001

Sobre estos hechos el candidato presidencial, Javier Milei, de La Libertad Avanza, publicó en su cuenta que los ataques a comercios que se registraron en distintas ciudades del país, “son trágicos y lamentables”.

"Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001". "Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda", afirmó el diputado. Para Milei, "la Argentina no resiste más" el modelo "empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien" y cerró con su ya clásico eslogan de campaña: "Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

Gobierno cree que los ‘saqueos’ fueron ‘incentivados’

Cargando...

Fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo a los medios que hay grupos “impulsando” intentos de saqueos en distintos puntos del país.

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo; es una vocación de generar un conflicto (…) Desde la semana pasada tenemos detectado algunos intentos de armar, a través de whatsapp, hechos de esas características", afirmó a Radio Nacional.

El funcionario nacional manifestó que no cree en la posibilidad de que haya motivaciones políticas detrás de los episodios denunciados. "El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica (…) Estos hechos ocurren en provincias que no están gobernadas por el oficialismo".

Fernández remarcó que los robos y saqueos no son más que "la actitud de un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa".

En medio del caos sube el dólar en la Argentina

El gobierno Argentino devaluó un 22% la moneda nacional tras las elecciones primarias, luego que el ultraliberal, Javier Milei, ganara las elecciones primarias, lo que generó una espiral de aumentos de las cotizaciones del dólar y una mayor presión inflacionaria en la economía.

Ante esta situación en Bolivia los productores de banano plantean la posibilidad de que la exportación de este producto hacia el país rioplatense se realice en yuanes, para evitar los problemas por la falta de divisa norteamericana.

La información fue proporcionada por el dirigente de los bananeros Daniel Ramos, quien indicó que esta iniciativa fue planteada el lunes 21 de agosto en una reunión con autoridades del Gobierno boliviano.