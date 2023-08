Milei quiere romper las relaciones de Argentina con China y fortalecerlas con EE.UU.

Cargando...

Argentina

El candidato de ultraderecha, Javier Milei brindó detalles sobre cómo sería su política exterior en caso de ser elegido presidente de Argentina, apuntando en contra de los países con gobiernos ‘socialistas’.

En una entrevista, el referente del partido La Libertad Avanza, que ganó las elecciones primarias se refirió a una posible ruptura en las relaciones con China, esto pese a que el gigante asiático es el segundo mayor mercado para los productos argentinos. “La gente no es libre en China, no pueden hacer lo que quieren y si lo hacen son asesinados”, dijo. “¿Comerciarías con un asesino?”, agregó.

Pese a su rechazo de mantener las relaciones con China, Milei aseguró que respetará los acuerdos que fueron firmados con empresas del país asiático, que incluyen un contrato para construir dos represas en la Patagonia argentina y una planta nuclear. “No tengo que involucrarme, pero no promoveré lazos con aquellos que no respeten la libertad”, afirmó.

De igual manera cuestionó la integración del Mercosur, bloque al que definió como una “unión aduanera de baja calidad que genera distorsiones comerciales y perjudica a sus miembros”, agregando además que, no tiene “socios socialistas”, esto haciendo referencia a los presidentes de Brasil, Chile Colombia y México.



El ultraderechista manifestó que aumentará los vínculos del país argentino con Estados Unidos, señalando así que trabajará con cualquier presidente estadounidense que sea elegido el próximo año. “Puede que me guste más el perfil de los republicanos que el de los demócratas, pero eso no significa que no considere a Estados Unidos como un socio estratégico”, expresó.