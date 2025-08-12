Descubren que red de "retiros espirituales" ofrecía drogas y sapos alucinógenos

Autoridades desmantelaron una organización que, bajo la fachada de "retiros espirituales", promocionaba el consumo de drogas y sustancias psicotrópicas. Tres personas fueron detenidas y otras cinco están siendo investigadas por su presunta participación en esta red criminal que atraía clientes de todo el mundo.

La empresa utilizaba Internet para difundir masivamente sus servicios, presentándolos como experiencias místicas y beneficiosas para la salud. Los paquetes que ofrecían, con precios superiores a los 1,000 euros (más de 1,000 dólares) por persona, incluían varios días de estancia, alojamiento y el consumo de diversas sustancias psicoactivas. Sucedió en la localidad de Pedreguer, Alicante, España.

Un catálogo de sustancias alucinógenas

En el operativo, la Guardia Civil incautó una gran cantidad de drogas y productos con efectos alucinógenos. Entre las sustancias intervenidas se encuentran: 11 litros de ayahuasca, secreciones de sapo kambó, 7 kilogramos de Mimosa (Mimosa pudica), 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala), 117 ejemplares de cactus de San Pedro y 945 comprimidos de metilfenidato, según informan el Ministerio del Interior de España y el portal RT.

Los retiros, con grupos de hasta veinte asistentes, se realizaban en un chalé donde los clientes eran atendidos por los “guías espirituales” de la organización. Un laboratorio casero y con condiciones insalubres era utilizado para la preparación de los brebajes que administraban a los clientes, sin ningún tipo de control médico o sanitario.

Ganancias millonarias

Según la investigación, el grupo delictivo habría facturado cientos de miles de euros solo en el último año. La mayor parte de los ingresos eran recibidos en efectivo, sin declarar, y movilizados a través de numerosas cuentas bancarias en diferentes países, con el objetivo de evitar dejar un rastro de sus actividades ilícitas.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las autoridades advierten sobre el peligro de este tipo de prácticas, ya que las sustancias, aunque de origen natural, pueden tener efectos altamente nocivos e impredecibles para la salud, especialmente cuando son administradas por personas sin formación sanitaria.

