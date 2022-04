Una pareja rompió el récord mundial al besarse durante 58 horas

Tailandia

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso como un homenaje al beso de más larga duración de la historia. El primer récord guinness fue logrado en 2013, en 2019 una pareja tailandesa superó ese número y este año rompieron su propio récord. Se trata de Ekachai y Laksana Tiranarat –un matrimonio que se besó durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Cada vez que la pareja necesitaba comer, tomar algo o ir al baño, el juez del concurso debía estar con ellos para corroborar que sus labios no se separen. El concurso no es para nada romántico, la pareja de Tailandia no podía dormir, debían permanecer de pie y no podían apoyarse en nada más que ellos. Un desafío no apto para todos.