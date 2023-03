"Vivió tres siglos": Muere la mujer más longeva del mundo a los 128 años

Cargando...

Sudáfrica

La sudafricana Johanna Mazibuko, está considerada como la persona más longeva del mundo, falleció a la edad de 128 años. Según sus documentos, Johanna nació el 11 de mayo de 1894, y vivió en su casa en Jouberton durante toda su vida. La familia de Johanna informó que murió el 3 de marzo debido a un derrame cerebral, después de haber sido tratada en el hospital varias veces en las últimas semanas.

Johanna, quien no sabía leer ni escribir, declaró el 2022 que estaba "asombrada" de seguir viva antes de su último cumpleaños. "¿Por qué sigo aquí? La gente a mi alrededor ha estado muriendo… ¿Cuándo moriré yo? ¿Qué sentido tiene seguir viva? El mundo me ha cansado porque estoy aquí sentada sin hacer nada", aseguró.

La comunidad está de luto por su muerte, y su nuera Thandiwe Wesinyana la describió como una madre para todos. "Nos encantaba rezar juntas y pasábamos la mayor parte del día bebiendo té y hablando", dijo Wesinyana a medios locales. "Ya no sé con quién voy a divertirme. Se ha abierto una herida, me duele el corazón y estoy destrozada. La comunidad está triste. Todos hemos perdido a una madre", añadió.

Nació a finales del siglo XIX y vivió hasta las primeras dos décadas del XXI. Foto: Facebook / Bafedile Moerane.

Johanna fue llevada al hospital el 14 de febrero por su sobrina, donde fue tratada por un derrame cerebral antes de ser dada de alta el 28 de febrero. Pocos días después, falleció en su casa y fue enterrada el sábado.

Johanna era una de 12 hermanos, tres de los cuales siguen vivos. Se cree que fue la persona más anciana del mundo en el momento de su muerte, pues tenía documentos que indican que nació el 11 de mayo de 1894, según documentó el diario inglés Daily Star.

Se sabe que fue criada en una granja de maíz a pesar de haber crecido comiendo alimentos naturales como leche fresca y espinacas salvajes, en sus últimos años disfrutaba de la comida moderna, aunque extrañaba los sabores de su infancia.

Se casó con un viudo mayor, Stawana Mazibuko, pero no recuérdala cuándo, llegó a decir que él tenía vacas y ella hacía mantequilla. Johanna afirmó hace unos años: "Se aseguró de que no me faltara de nada". Tuvieron 7 hijos, dos de los cuales aún viven, y tuvo más de 50 nietos y bisnietos. Será enterrada el sábado en Jouberton, Klerksdorp.