A tres años del incendio que le afectó el cuerpo, Luis Enrique será internado en el Pabellón de Quemados

Cochabamba, Bolivia

Hace tres años, los hermanitos Luis Enrique y Luis Mario resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado por una fuga de gas en su habitación. El hecho sucedió el 2 de noviembre de 2019, pero Luis Enrique, que ahora tiene 14 años, aun tiene secuelas que deben ser atendidas y necesita realizarse algunas cirugías.

Mientras madre e hijo esperaban su internación en el Pabellón Quemados del Hospital del Niño, conversamos con el ahora adolescente, que relató las secuelas que aún sufre.

"En las noches me da calentura, grave. Me duele. Tomo mis medicinas, pero no me calma", compartió.