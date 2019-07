Conductor alarma a sus seguidores sobre posible fin del mundo

Mauricio Islas Allende, conductor de TV Azteca, alertó al público sobre el posible fin de la Tierra, que según dijo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas prevé ocurra en 2050.

Su anuncio conmocionó las redes sociales. Sus seguidores en las plataformas sociales han considerado lo expuesto como aterrador. En el video que Mauricio Islas Allende compartió, se le oye decir sobre del fin del planeta Tierra, el presentador mexicano hace alusión al reporte medioambiental que lanzó la Organización de las Naciones Unidas, el mismo que afirma que en 2050 el planeta sería inhabitable.

El mensaje de Mauricio Islas Allende, conductor del programa "Indomable por naturaleza", es claro. “La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, lanzó esta semana un comunicado después de haber hecho un análisis con más de 250 mil científicos alrededor del planeta tierra, más de tres años, estudios y dicen que, en el 2050, desafortunadamente al paso que vamos la tierra no nada más, estará sobre explotada, sino que estará en un desbalance total”, explicó el conductor de México.

Además, agregó “Más del 80 por ciento estará destruida, les quiero decir destruidas es: las selvas ya no serán selvas, los mares estarán en su capacidad máxima de tolerancia de basura, plásticos, contaminantes”.

Luego Mauricio incitó a los mexicanos a no rendirse y frenar el panorama que la ONU presenta para dentro de 30 años. “Los invito por favor a que no nos rindamos, a que no frenemos esto, a que podamos hacer grandes cambios, no quiero marearlos, la idea no es hacer un sermón. Incluso dicen que lo hacen con masura porque no quieren que se haga un pánico, pero estados todos metidos en muchos temas”, explicó.

Y claro, las respuestas no tardaron. Más aún en Twitter, red en la que los usuarios afirmaron que todo era una mentira. Por otro lado, otros usuarios advirtieron sobre el peligro del cambio climático.

Ayer varios centennials compartieron un vídeo del vato que llora porque según datos de la ONU a partir del 2050 la tierra estará irremediablemente pérdida

Y yo LOL ya estaré muerto pequeñuelos. — Jorge Jiménez (@jorgestratega) July 5, 2019

Panas no soy capaz de ver ese video de la ONU del 2050. Me caga de miedo. Tenemos que cambiar. Cambiemos nuestros hábitos. — David de Antares (@VargasXXI) July 5, 2019